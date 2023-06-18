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Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi, Alpaslan Türkeş Bulvarı D400 karayolunda meydana geldi. Silifke istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan C.Ç. (22) yönetimindeki otomobil, aynı istikamete ilerleyen B.E.'nin (27) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada C.Ç. yaşamını yitirirken, aynı otomobilde bulunan Ş.H. ve A.Ö. ağır olmak üzere, diğer otomobilde bulunan B.E., A.E. ve 1 yaşındaki M.E. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan otomobillerin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor. 

DHA

Etiketler mersin trafik kazası
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