Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Tarsus-Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. M.G. (64) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta F. T. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki M.G., M.G. ve H.G. olay yerinde hayatını kaybetti; A.Y., S.Y. ve M.G. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA