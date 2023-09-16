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Mersin'de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
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Mersin’in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli istikametine seyir halinde olan 33 RS ... plakalı çöp kamyonu, kavşaktan dönüş yapan 42 AFP ... plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun sürücüsü ile kamyonette bulunan 1 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde incelemesini sürdürüyor.

Etiketler mersin katliam kaza
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