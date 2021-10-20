Metro inşaatında büyük patlama

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki metro inşaatında, kontrolsüz bir şekilde dinamit patlatılması sonucu yoldan geçen otomobiller hasar gördü, ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

Olay, Darıca ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 13.00 sıralarında meydana geldi. Bölgede devam eden metro inşaatında kontrolsüz şekilde dinamit patlatıldı. Araçlar hasar gördü Patlamanın etkisiyle kaya parçaları yoldan geçen araçların üzerine düştü. Parçaların isabet ettiği 1 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.