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  4. 07 Eylül 2018 18:21

Metrobüste kapkapççı dehşeti !

Kadıköy'de metrobüsten çıkan genç kız kapkapççıların kurbanı oldu.

Metrobüste kapkapççı dehşeti !
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Kadıköy'de metrobüsten çıkan genç kız, kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken 2 zanlı yakalandı.

Olay 3 Eylül  günü Fikirtepe Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Metrobüsten inen genç kız duraktan çıktığı sırada merdivenlerde oturan 2 Afgan uyruklu kişi ile karşılaştı. Genç kız yoluna devam ederken zanlılardan biri kızı takibe aldı. Genç kızın çantasını çalan kişi ile arkadaşı daha sonra kaçtı.

O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerdeki 2 zanlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Hırsızlık, kapkaç ve gasp suçlarından aranan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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