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  4. 09 Şubat 2021 22:42

Metruk binaya baskı: 8 kişi yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde metruk binaya yapılan baskın sonucunda kumar oynamak-oynatmak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 8 kişiye ceza yazıldı.

Metruk binaya baskı: 8 kişi yakalandı
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Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Merkez Mahallesi'inde metruk bir binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Savcılığın arama kararı çıkartmasının ardından adrese baskın yapan ekipler, metruk binada kumar oynayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, 8 kişiye kumar oynamak-oynatmak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden 25 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. 

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