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  4. 11 Mayıs 2019 11:47

Mide bulandıran taciz! Kız çocuklarını böyle kandırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kendini ressam olarak tanıtan şahıs, tablolarını gösterme yalanıyla evine götürdüğü 12 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Mide bulandıran taciz! Kız çocuklarını böyle kandırdı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan A.C. (72), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendini ressam olarak tanıtan A.C., geçen 7 Mayıs'ta, her ikisi de 12 yaşında olan R.M. ve Z.E.'ye tablolarını göstereceğini belirterek, evine davet etti. İddiaya göre, A.C., iki kız çocuğuna cinse istismarda bulundu.

İki kız, durumu ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis A.C.'yi ertesi gün gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.C., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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