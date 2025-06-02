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Midibüs şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Midibüs şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
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Yozgat'ta taziye evinden dönenleri taşıyan midibüsün şarampole yuvurlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Sivas’a taziye için giden yolcuları taşıyan midibüs, Ankara’ya dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü K.T.’nin kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 29 kişinin bulunduğu midibüsteki yolculardan H.Ö. ve D.L. isimli şahıslar hayatını kaybederken 5’i ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Vali Özkan, "2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti"

Kaza sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerine giderek incelemede bulundu. Özkan burada yaptığı açıklamada, "Maalesef az önce meydana gelen kazada 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 15 yaralı vatandaşımız var. Yaralılarımızın tamamını hastanelere sevk ettik, tedavileri sürüyor. Jandarmamız, sağlık teşkilatımız, kaymakamımız, AFAD’ımız, Emniyetimiz, ilgili bütün birimlerimiz olay yerinde. Gönül isterdi ki canlarımız yanmasın. Ama maalesef olay yerinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum" dedi.

İHA

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Etiketler Yozgat taziye otobüs şarampol
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