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Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusu
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CHP, ‘öğretmen atamaları sürecinde adaletsiz ortam oluşturulduğu, öğretmen mülakatlarında haksızlık yapıldığı’ iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri ve bazı sendika temsilcilerinin ‘öğretmen atamalarındaki mülakat sürecine dikkati çekmek’ için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde dün 22.00’de başlattıkları oturma eylemi bugün 09.00’de sona erdi.

Özçağdaş, buradaki konuşmasında mülakatlara farkı illerde girilmesinin adaletsiz ortam oluşturduğunu ve mülakat komisyonlarının kişiye göre puan verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Sayın bakan, mülakatlarla büyük haksızlıklara yol açtığı, öğretmenleri yeterince ve zamanında atamadığı için 23 bin 670 öğretmen emekli oldu.

20 bin öğretmen atanacak. 600 bine yakın öğrenci neredeyse bir dönem öğretmensiz kalacak.

Ya bu öğretmenlere ihtiyaç yok ya da bu öğretmenlere ihtiyaç varsa 600 bin öğrencinin birinci yarı yılın neredeyse sonuna kadar öğretmeni yok.”

Grup açıklamanın ardından Ankara Adliyesi’ne yürüdü.

Özçağdaş, ‘MEB’in öğretmen atamalarında belirsiz politikalar yürüttüğü, mülakatlarda adaletsiz ortam oluşturulduğu ve haksızlık yapıldığı’ gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesi savcılığa iletildi.

 

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