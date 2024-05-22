Motokurye gencin katili için istenen ceza belli oldu

Balıkesir'de, motokuryelik yapan üniversite öğrencisi A.E.A.'yı öldüren zanlının 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

Balıkesir'de, üniversite öğrencisi A.E.A. sipariş götürdüğü sokakta öldüren E.Ö. için iddianame hazırlandı. 18 yaşından küçük olan zanlının 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.

A.'nın 10 Mayıs’ta teslimat için gittiği adreste yanına gelen Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetme, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ö. yakalanıp tutuklanmıştı.

Katile kasten tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Ö.'ye istenen ceza 18 yaşından küçük olduğu için 18 ila 24 yıla indirildi.