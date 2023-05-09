Muğla'da korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18:22'de Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.