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Murat Göğebakan’ın eski eşinin ölüm nedeni belli oldu

Murat Göğebakan’ın eski eşinin ölüm nedeni belli oldu

Evinde komaya girmiş halde bulunduktan sonra hayatını kaybeden, Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez’in ölüm nedeni belli oldu.

Murat Göğebakan, yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez'le evli kalmış, çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra "Beni aldattı" diyerek eşi Sema Bekmez'le boşanmıştı. 51 yaşındaki Bekmez, 6 Kasım sabahı, evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Etiler'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bekmez, burada hayatını kaybetti.

Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi. 

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi. Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.

(Kaynak)

Etiketler Sema Bekmez Murat Göğebakan’ın eski eşi Murat Göğebakan eski eş
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