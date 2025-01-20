  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Narin davasında anne hakkında yeni karar

Narin davasında anne hakkında yeni karar

Narin davasında anne hakkında yeni karar
Güncelleme:

Diyarbakır'da, Narin cinayetine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne Y.G.'nin avukatı Yılmaz Demiroğlu'nun yaptığı tahliye talebi, 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin G.'nin cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası S.G., annesi Y. G. ve ağabeyi E.G. ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları N.B. hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2'nci duruşmasında S.G., E.G. ve Y.G.’ye ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, N.B.’ye ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Avukat Yılmaz Demiroğlu, yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, müvekkili Y.G.’nin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi. Talebi değerlendiren Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Y.G.’ye verilen tutukluluk halinin devamına dair kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, tahliye talebini reddetti. Mahkeme, sanık Y. G.'nin tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti. 

Etiketler narin cinayet dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kartepe ''kantepe'' oldu: Kaçırıp dilini ve kulaklarını kestiler! Kartepe ''kantepe'' oldu: Kaçırıp dilini ve kulaklarını kestiler! Özdağ'dan olay olacak Öcalan iddiası: Ülkü Ocakları'ndaki yalanı ifşa etti! Özdağ'dan olay olacak Öcalan iddiası: Ülkü Ocakları'ndaki yalanı ifşa etti! Erdoğan'dan ekonomiye, Öcalan'dan Bahçeli'ye, teğmenlerden Suriyelilere... Erdoğan'dan ekonomiye, Öcalan'dan Bahçeli'ye, teğmenlerden Suriyelilere... Gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı için karar verildi Gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı için karar verildi Hamas'ın İsrailli esirlere verdiği çantanın sırrı çözüldü Hamas'ın İsrailli esirlere verdiği çantanın sırrı çözüldü Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Soğuk ve yağışlı bir haftaya hazır olun! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Soğuk ve yağışlı bir haftaya hazır olun! 6 vali, 6 ulaştırma ve altyapı bakanı ile 3 belediye başkanı eskitti... 6 vali, 6 ulaştırma ve altyapı bakanı ile 3 belediye başkanı eskitti... Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı Ödül gecesinde ünlü şarkıcının slikonları patladı Yeni salgın Türkiye'yi sardı: Gençler arasındaki vakalar artıyor Yeni salgın Türkiye'yi sardı: Gençler arasındaki vakalar artıyor Emekli bayram ikramiyesi için masadaki rakam belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için masadaki rakam belli oldu
Sergen Yalçın'dan canlı yayında rest: ''Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız'' Sergen Yalçın'dan canlı yayında rest: ''Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız'' Maliye'nin ek vergi kararı Danıştay'dan döndü: Ek vergi düzenlemesi iptal! Maliye'nin ek vergi kararı Danıştay'dan döndü: Ek vergi düzenlemesi iptal! Yeni erken emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu Yeni erken emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu Prof. Dr. Celal Şengör'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilginç ifadeler Prof. Dr. Celal Şengör'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilginç ifadeler Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'in finalini açıkladı Rıdvan Dilmen'in Süper Lig'in finalini açıkladı Yeliz Yeşilmen'in tatili burnundan geldi: ''Soyuldum'' Yeliz Yeşilmen'in tatili burnundan geldi: ''Soyuldum'' Bu videodaki öğretmenlerin hepsi görevden uzaklaştırıldı Bu videodaki öğretmenlerin hepsi görevden uzaklaştırıldı Ne ekonomi, ne siyaset, ne geçim derdi... Koşun koşun büyük eğlence var! Ne ekonomi, ne siyaset, ne geçim derdi... Koşun koşun büyük eğlence var! TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi TRT spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi 12 yaşındaki çocuk namaz kılan annesini öldürdü 12 yaşındaki çocuk namaz kılan annesini öldürdü