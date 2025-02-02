Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası için yeni karar

Diyarbakır'da korkunç bir şekilde katledilen Narin'in davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Narin'in ağabeyi, annesi ve amcası ile N.B. tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi.

Diyarbakır'da, Narin cinayetine ilişkin mahkemece ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen ağabeyi E.G., annesi Y.G. ve amca S.G. ile 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen N.B. tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası S.G., annesi Y.G. ve ağabeyi E.G. ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları N.B. hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık’ta sona eren 2'nci duruşmasında S.G., E.G. ve Y.G.’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, N.B.’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

ANNE VE AĞABEY BAŞKA CEZAEVLERİNE SEVK EDİLDİLER

Narin’ın annesi Y.G. ile ağabeyi E.G., tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Avukat Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne Y.G.’ın başka bir ildeki cezaevine sevk edildiğini belirterek, “Anneyi başka bir ildeki cezaevine sevk etmişler. Küçücük çocukların annesi ile görüşmesinin önüne engel mesafeler oluşturulabilir. Ne yapılırsa yapılsın adaletin terazisinin şaşmaz olduğunu biliyoruz. Tarih bu fikri ve uygulamayı benimseyenleri mutlaka yazacak” dedi.

Ağabey E.G.’ın avukatı Mahir Akbilek ise paylaşımında, “Müvekkil E.G., sabah saatleri itibari ile tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan alınarak, henüz tespit edemediğimiz başka bir cezaevine nakledilmiştir. Müvekkilimiz, hüküm giymemiş olup; yerel mahkemece verilen hüküm henüz ilgili BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) ceza dairesine intikal etmemişken verilen idari karar sanığın devam etmekte olan mağduriyetini kat be kat arttıracak niteliktedir” ifadelerini kullandı.

Amca S.G.’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin de başka bir ile sevk edildiğini belirterek, “Müvekkilim S.G. Erzurum'a, E.G. da Erzincan'a sevk edilmiştir. Yüksel hanımın nereye sevk edildiğini teyit edemedim. N.B.'ın sevki yapılmamış, kendisi Diyarbakır'da. Kamuoyuna duyurulur” dedi.

NEVZAT BAHTİYAR ADANA’YA SEVK EDİLDİ

Diyarbakır’da, Narin cinayetine ilişkin mahkemece gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden ve ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen komşuları N.B.’ın da Adana’daki cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca anne Y.G.’ın da Erzincan’daki cezaevine sevk edildiği belirtildi.

DHA