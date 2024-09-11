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Narin'in tutuklu muhtar amcası görevden alındı

Narin'in tutuklu muhtar amcası görevden alındı
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Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin'in tutuklu olan muhtar amcası muhtarlık görevinden alındı.

 

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin G.'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin G.'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G.'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi.

Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Diyarbakır'da, 8 yaşında öldürülen Narin G.'ın tutuklu olan amcası muhtar S.G., muhtarlık görevinden alındı.

Bağlar Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında S.G.'ın görevden alındığı bildirildi.

Muhtarlık görevini geçici olarak birinci azadaki isim yürütecek.

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