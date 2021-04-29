Oğluna doğum günü alışverişine gidiyordu... Feci ölüm!

Antalya'nın Finike ilçesinde Zeynep A. (31), oğluna doğum günü alışverişine giderken kullandığı otomobile kamyon çarptı. Feci kazada sürücü Zeynep A. öldü, 5 yakını yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep A., oğlunun doğum günü öncesi otomobiliyle alışveriş için yola çıktı. A.'nın otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki kamyon çarptı. Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep A. yaşamını yitirdi, oğlu Cemil (5) ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray A. (5) yaralandı.

AMBULANS HELİKOPTERLE ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Arife Miray A. ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kavşakta bekleyen otomobilin bir süre sonra hareket ettiği, bu sırada kamyonun otomobile çarpıp metrelerce önünde sürüklediği görüldü.

DHA