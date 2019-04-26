Öğretmen 2 öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, bir ilkokulda rehber öğretmen Ö.A.’nın evine götürdüğü 9 ve 11 yaşındaki kardeşlere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olayı çocuklarından öğrenen anne emniyete giderek öğretmenden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine akşam saatlerinde öğretmen Ö.A’nın evine giden polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık muayenesi için önce Burhaniye Devlet Hastanesine götürülen öğretmen, ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Ö.A. Burhaniye Adliyesinde savcılık soruşturmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.A’nın benzer suçtan süren bir davasının da olduğu öğrenildi.





