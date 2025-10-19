  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Öğretmene okulda veliden demirle saldırı kamerada: Öğretmenin kavası yarıldı!

Öğretmene okulda veliden demirle saldırı kamerada: Öğretmenin kavası yarıldı

Güncelleme:

Şanlıurfa'da 33 yaşındaki sınıf öğretmeni bir öğrenci velisi tarafından demirle saldırıya uğradı. Tedavi altına alınan öğretmenin kafasının yarıldığı saldırının ardından okuldan ayrılırken saldırgan da gözaltına alındı. Korkunç saldırı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Ekim günü Haliliye ilçesine bağlı Uzunköy Mahallesi’nde meydana geldi. Uzunköy İlk ve Ortaokulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni T.K., kendisini öğrenci velisi olarak tanıtan M.R.U.’nun demir sopalı saldırısına uğradı. T.K., diğer öğrencilerinin gözleri önünde başından yaralandı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine okula jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K., ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Okula gelen şüpheli güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri saldırgan M.R.U.’yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretmen T.K., yaşadığı olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okuldan ayrıldığını duyurdu. T.K. paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlk olarak atama sürecinde adını duyduğum bu okulu aramakla başladı her şey. O kadar samimi konuşuldu ki benimle, kayıtsız kalamadım. Derece yaptığım bir dönemde en üst sıraya yazarak çocuklarıma kavuştum. Senelerdir bu okuldaki çocuklarıma, ülkeme hizmet ettim. Hiçbir zaman velilerimi ya da öğrencilerimi küçümsemedim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Beraber üşüdük, beraber hastalandık ama en güzel anlarda da beraber mutlu olduk. Yaşadığım bu tatsız olayda hiç kimseye, hiçbir öğrencime kızgın ya da kırgın değilim. Buradan gitmem için bir sebep yok derdim hep, çünkü seviyordum. Bir gün ayrılacağımı biliyordum ama bu kadar erken ve acı bir şekilde değil. Bana kattığınız her deneyim için minnettarım.”

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Olayın ardından Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yazılı açıklama yaptı. Adli ve idari sürecin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haliliye ilçemize bağlı Uzunköy İlkokulu'nda görevli bir öğretmenimize yönelik olarak 15.10.2025 tarihinde kendisini gerçeğe aykırı olarak öğrencisinin velisi olarak tanıtan bir kişi tarafından gerçekleştirilen fiili saldırı üzerine olayın hemen sonrasında şüpheli kişi jandarmamız tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve adli makamlarca tutuklanmıştır. Öğretmenimize yapılan asla kabul edilemez nitelikteki bu saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari süreç İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler okul öğretmen saldırı demirli saldırı demir sopalı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mide bulandıran bir ihanet... Komşusu ihbar etti; 2 çocuğunun babası akrabası çıktı! Mide bulandıran bir ihanet... Komşusu ihbar etti; 2 çocuğunun babası akrabası çıktı! 50'sine merdiven dayamışken, dönüşü muhteşem oldu... 50'sine merdiven dayamışken, dönüşü muhteşem oldu... Vedat Milor ''bu 2 şeyi içen kızla beraber olmam'' dedi ortalık karıştı Vedat Milor ''bu 2 şeyi içen kızla beraber olmam'' dedi ortalık karıştı Eski gelinini öldüren zanlının cinayet sonrası yaptığı ''pes'' dedirtti! Eski gelinini öldüren zanlının cinayet sonrası yaptığı ''pes'' dedirtti! Uyuşturucu soruşturmasında test veren Birce Akalay'dan dikkat çeken karar Uyuşturucu soruşturmasında test veren Birce Akalay'dan dikkat çeken karar Türkiye'nin dört bir yanından alıcılar bu ilçede buluşuyor: Türkiye'nin ''ticari araç'' merkezi! Türkiye'nin dört bir yanından alıcılar bu ilçede buluşuyor: Türkiye'nin ''ticari araç'' merkezi! Türkiye donarken turizm başkentimiz soluğu denizde aldı Türkiye donarken turizm başkentimiz soluğu denizde aldı Şehit Mehmetçik için ''ceset'' diyen DEM'li vekil özür diledi! Şehit Mehmetçik için ''ceset'' diyen DEM'li vekil özür diledi! Cumhurbaşkanlığı'ndan muhalefeti ayağa kaldıracak açıklama! Cumhurbaşkanlığı'ndan muhalefeti ayağa kaldıracak açıklama! Kırgın Çiçekler'in güzel Defnesi yıllar sonra yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı Kırgın Çiçekler'in güzel Defnesi yıllar sonra yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı
Yağışlar geldi, gitmek bilmiyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı! Yağışlar geldi, gitmek bilmiyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı! 14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü 14 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü Asrın felaketi sonrası mağaraya sığınan depremzede aile mağaralarına veda etmek zorunda kaldı Asrın felaketi sonrası mağaraya sığınan depremzede aile mağaralarına veda etmek zorunda kaldı Özel'den ''İmamoğlu'nun aday olamaması ihtimali için çok konuşulacak açıklama Özel'den ''İmamoğlu'nun aday olamaması ihtimali için çok konuşulacak açıklama Vatandaşın konut tercihi değişti: İşte en çok tercih edilen evlerin ortak özelliği Vatandaşın konut tercihi değişti: İşte en çok tercih edilen evlerin ortak özelliği Beşiktaş yenildi, Nihat Kahveci Sergen Yalçın'ı topa tuttu Beşiktaş yenildi, Nihat Kahveci Sergen Yalçın'ı topa tuttu Karın ağrısıyla hastaneye giden 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti! Karın ağrısıyla hastaneye giden 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı, bebek hayatını kaybetti! Ben Leman dizisinin son bölümüne damga vuran sahne: İç çamaşarına kadar soyunup havuza atladı Ben Leman dizisinin son bölümüne damga vuran sahne: İç çamaşarına kadar soyunup havuza atladı Eşsiz lezzetiyle biliniyordu... İmalathaneye mide bulandıran baskın! Eşsiz lezzetiyle biliniyordu... İmalathaneye mide bulandıran baskın!