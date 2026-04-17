Okul saldırısından kurtulan öğrencinin anlattıkları dehşete düşürdü

Kahramanmaraş’ta İ.A.M.'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu’nda bugün buruk bir hareketlilik vardı. Saldırı anında canlarını kurtarmak için okulu terk eden öğrenciler, korkudan binalarına geri dönemezken; anne ve babalar çocuklarının sınıflarda kalan eşyalarını teslim aldı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan 6. sınıf öğrencisinin annesi Mine K. oğlunun o an yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı: "Oğlum olayın gerçekleştiği katta değilmiş, bir üst katta eğitim görüyordu. Sesler duyuyor, sınıfta hocalar yok. Herkes sendika toplantısına gitmiş ders boş gibiymiş. Sonra nöbetçi öğretmen geliyor, ‘Kapıyı açtı’ diyor. Sınıfta oturmamızı söyledi, trafo patladı gibi bir algı yaratıyor. Bunun üstüne çocuklar trafo olmadığını anlıyorlar, ‘Bu silah sesi’ diyorlar ve korkuyorlar. Birkaç dakika sonra Abdullah Hoca geliyor, ‘Çocuklar hadi gelin hep beraber kaçıyoruz’ diyor. Saldırganın yanından geçiyorlar, ‘O sırada hala sıkıyordu anne’ diyor. ‘Hala sıkmaya devam ediyor. Bizi görmedi ama. Biz onun yan tarafından merdivenden inmek durumundaydık kaçmak için’ diyor. ‘Biz o can havliyle okulun tellerine çıktık, tellerden atladım’ diyor"

Pazartesi günü okulların açılacağını belirten Mine K., “Okulları açsınlar ben göndermek istemiyorum birçok veli gibi. Kimse göndermek istemiyor. Özellikle bu okul olduğu için hani bu okulda okuyanlara hiç sanmıyorum kimsenin göndereceğini. Çünkü başka okullardaki çocuklar okula gitmek istemiyor, olaya şahit olmayan çocuklar. Bizimkiler birebir her şeyi gördüler, yaşadılar maalesef. Yani okulda bir korunak yok ki. Bu anılarla, bu kötü duygularla ben çocuğumu nasıl göndereceğim ben bu okula? Ya bizi başka bir okula göndersinler, bu çocukları alsınlar bir yerlere yerleştirsinler. Ya bu okulu kapatsınlar ya bu okulu yıksınlar ve yeni bir anıların olmadığı, bu kötü anıların olmadığı bir okul yapsınlar. Çünkü hiç kimse göndermeyecek. Ben buraya güvenemiyorum ki çocuğumu. Yani bir daha birinin yapmayacağı ne malum? Kapıda hala hiçbir güvenlik yok” dedi.

