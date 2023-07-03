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  4. Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu

Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu

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Karabük'te uzun uzun öten horoz nefesi tükenince bayıldı. Horozun bayılma anları sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük'te Burak Başürün'e ait horoz uzun uzun öttüğü sırada kısa süreli baygınlık geçirdi. Horozun öterken baygınlık geçirdiği ve sendeleyerek yere düştüğü anları ise sahibi cep telefonuyla kaydetti.

Horozun bayılma görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

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