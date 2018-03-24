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  4. 24 Mart 2018 10:55

Ölümden sadece birkaç saniyeyle kurtuldu

İstanbul’da kaldırımda yürüyen bir vatandaş, binadan koparak düşen mermer parçalarından saniyelerle kurtuldu. Şanslı vatandaşın sadece bir adımla kurtulduğu o anlar, güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Ölümden sadece birkaç saniyeyle kurtuldu
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 İstanbul Bayrampaşa’da kaldırımda yürüyen bir vatandaş, binadan koparak yere düşen mermer parçalarının kafasına düşmesinden saniyelerle kurtularak ölümden döndü.

İş yerine gitmek üzere yola çıkan vatandaş, gideceği yere yaklaştığı dakikalarda önünden geçtiği bir binanın tepesinden aşağıya mermer parçaları düştü. Düşen parçaların kafasına düşmesine ramak kala attığı bir adım ile mermer parçalarından kurtulan şanslı vatandaş, yaşadığı olay karşısında adeta neye uğradığını şaşırdı.

Tehlikenin saniyelerle atlatıldığı o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde vatandaşın, köşeden gelerek kaldırıma çıktığı, tam ilerlediği sırada binadan kopan 7-8 mermer parçasının ardı ardında kaldırıma düştüğü ve çevredeki vatandaşların kaçıştığı görüldü.

ölüm , inşaat , mermer
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