  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ormanlık alanda 5 gün önce kaybolan kadın, bulundu!

Ormanlık alanda 5 gün önce kaybolan kadın, bulundu!

Ormanlık alanda 5 gün önce kaybolan kadın, bulundu!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan 77 yaşındaki Emine Aksoy, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundu.

Benlik Mahallesi yakınlarında başlatılan arama çalışmalarına, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 komando timi ile AFAD, AKUT, Dağ Arama Kurtarma ve İHH ekiplerinden oluşan 150 kişilik ekip katıldı.

Mahalle sakinlerinin destek verdiği arama çalışmalarında drone ve iz köpekleri de kullanıldı.

YARI BAYGIN BULUNDU

Yaşlı kadın, öğleden sonraki çalışmalar sırasında mahalleye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Çıntarlık mevkisindeki ormanlık alanda yarı baygın şekilde bulundu.

Sağlık ekiplerince bir kolunun kırık olduğu belirlenen Aksoy, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 KASIM'DA KAYBOLDU

Yaşlı kadının oğlu Erol Aksoy, 7 Kasım'da bastonla yürüyebilen annesiyle birlikte dağa mantar toplamaya gittiklerini, ormanlık alanda birbirlerini kaybettiklerini, kendi çabasıyla bulamaması üzerine jandarmaya haber verdiğini söyledi.

Annesinin bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, "Annem çok şükür bulundu. Köylüler ve arama ekipleri seferber oldu. Kolu kırılmış, eşarbıyla sarmış. Annemin dağda ot yiyerek hayatta kaldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Etiketler deniz orman ormanlık alan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da temizlikçi kadına iğrenç tuzak! Cinsel ilişkiye zorlandı
Samuray kılıçlı cinayetin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı
Çiğ et yiyip kan içen kabile ilk kez görüntülendi
Ortalık karıştı, Doğu Perinçek yayını terk etti
6 maddede EYT düzenlemesi! Yol haritası belli oldu
Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı yeniden artacak
Avrupa'dan Türkiye'ye ''göçmen sağlığı'' için 898 milyon TL
Market çalışanları paylaştı: Zamlar yağmur gibi yağıyor
İYİ Parti Lütfü Türkkan için kararını verdi
Kasım ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu: İşte en uygun sıfır otomobil fiyatları