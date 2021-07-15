Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında yangın

Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda büyüdü.

Merkeze bağlı Akyar köyünde Osmaniye Devlet Hastanesi’ne yaklaşık 1 kilometre mesafede, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı. 5'er katlı 5 binadan oluşan sitede oluşan binalarda oturanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaşan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Polisler, alevlere TOMA ile de müdahale etti. Binaların çevresindeki ormanlık alanda soğutma çalışması başlatıldı. Ormanlık alanda ise devam eden yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor.

1 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan Vali Erdinç Yılmaz, bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kentteki orman yangınıyla ilgili 4 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, serada çalışan işçi olduğu ve yaktıkları ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu yangının çıktığı belirtildi.