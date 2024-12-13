Osmanlı Ocakları Başkanı dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı K.C., 13 milyon TL'lik dolandırıcılık suçlamasıyla Ankara'da tutuklandı.

İzmirli bir iş insanının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, K.C.’ın Milli Emlak’a ait hazine arazilerini satma veya kiralama vaadiyle 13 milyon TL dolandırdığı iddia edildi.

Now Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre, iş insanı, K.C.’ın kendisine sunduğu vaatlerin sahte olduğunu ve bu yolla büyük bir vurgun gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon kapsamında K.C.’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda sulh ceza hakimliği, K.C. ile birlikte 4 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Mahkeme kararında, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı K.C.’ın banka hareketleri, dekontlar ve HTS kayıtları suçlamalara ilişkin delil olarak gösterildi.

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