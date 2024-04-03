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Otel odasında ölü bulundu

Otel odasında ölü bulundu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde konaklayan 30 yaşındaki genç odada ölü bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda bir otele yerleşen S.T.’nin kaldığı odadan hiçbir ses gelmemesi üzerine yetkililer odaya girdi. 

Genç adamı hareketsiz şekilde bulan otel personelleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler S.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yapılan sorgulamada ise T.'nin Kuşadası’nda yaşadığı öğrenilirken, gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

İHA

Etiketler kuşadası otel odası
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