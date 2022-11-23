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Otobüsün bagajında ölü bulundu

Otobüsün bagajında ölü bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otobüs şoförü Göksel D. (39), park halindeki otobüsün bagajındaki yatağında ölü bulundu.

Olay, İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Göğüs ağrısı şikâyetiyle dün akşam gittiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından terminale dönen şoför Göksel D., kullandığı otobüsün bagajına girip yatağında uyudu.

Bugün saat 11.00 sıralarında park halindeki otobüse gelen muavin Veli Baran S., bagaj kapağını açıp, D.'yi uyandırmaya çalıştı. Muavin, şoförü uyandıramayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Göksel D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

D.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

DHA

Etiketler bursa inegöl otobüs bagaj şoför
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