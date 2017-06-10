ABD ile İran arasında dev anlaşma
ABD ile İran arasında dev anlaşma
Erdoğan'dan Katar için kritik görüşme
Erdoğan'dan Katar için kritik görüşme
Bir ülke daha Katar ile ilişkilerini kesti
Bir ülke daha Katar ile ilişkilerini kesti
Türkiye'den sonra Rusya'da tavrını ortaya koydu
Türkiye'den sonra Rusya'da tavrını ortaya koydu
TEM'de zincirleme kaza: Trafik kilit, yaralılar var
TEM'de zincirleme kaza: Trafik kilit, yaralılar var
Mavi Marmara tazminatıyla ilgili flaş açıklama
Mavi Marmara tazminatıyla ilgili flaş açıklama
Doğum sonrası bebeğini görünce gözlerine inanamadı
Doğum sonrası bebeğini görünce gözlerine inanamadı
Trafikte o araçlara ceza yağdı; trafikten men edilen de var
Trafikte o araçlara ceza yağdı; trafikten men edilen de var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Haziran 2017 16:23

Otomobilini kediler için yuvaya dönüştürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaklaşık 15 yıldır sokak kedilerine yemek hazırlayan taksi şoförü Tahir Çeven, 1977 model otomobilini yavru ve hasta kedilerin bakımı için yuva yaptı.

Otomobilini kediler için yuvaya dönüştürdü
A+ A-

Karabağlar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Tahir Çeven, 15 yıl önce izlediği ve çok etkilendiği bir belgesel sonrası sokak kedileri için mahalledeki parka yuva yapmaya başladı.

Yaz kış demeden sevimli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Çeven, her sabah mesaiye başlamadan önce eşiyle 50'ye yakın sokak kedisine yemek hazırlıyor.

Kedilerin yemeklerini verdikten sonra taksi durağının yolunu tutan Çeven, işe gitmediği zamanlarda da kedilerin bakımını yapıyor.

Yavru ve hasta kediler için otomobil aldı
Mahalle sakinlerinin "kedilerin dostu" olarak takdir ettiği Çeven, kendi başlarına ihtiyaçlarını gideremeyen bakıma muhtaç yavru ve hasta kedilerin barınması için 4 yıl önce 1977 model otomobil satın alarak hastane-yuva yaptı.

Günün ilk ışıkları ile birlikte hastane-yuva haline getirdiği otomobili temizleyen hayvansever taksici, hazırladığı yemeklerini veriyor, tedaviye ihtiyacı olanın tedavisini yapıyor, ardından parkta yolunu gözleyen diğer dostlarına yanına gidiyor.

Şimdiye kadar birçok hasta kedinin bakımını yapıp sağlığına kavuşmasına sağlayan Çeven, görme yetisini kaybetmiş ve "Bircan" ismini verdiği bir aylık yavru kediyi yanından ayırmıyor.

"Onlarla mutlu oluyorum"
Tahir Çeven, AA muhabirine, kedilerle ilgilendiğinde kendisini psikolojik açıdan daha mutlu hissettiğini söyledi.

Kedileri için otomobil satın aldığını belirten Çeven, "Yuvaya bırakılan kedileri ameliyat ettirdiğimiz zaman buraya getiriyorum. Kedileri, yuva ortamına alışmaları için revir görevi gören arabamda bakıyorum. Hafta sonu gezmeye gittiğimizde kedileri de götürüyorum. Önümüzdeki günlerde minibüs almayı düşünüyorum." dedi.

Kedilere yiyecek hazırlamak için her hafta pazar alışverişini çıktığını anlatan Çeven, "Kedilerinin günlük maliyeti 10 lira, onların rızkını da Allah veriyor." diye konuştu. 

AA

çeven , tahir , izmir , otomobil , karabağlar , yuva , kedi