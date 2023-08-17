  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Parkta silahlı kavga: 1 kişi öldü

Parkta silahlı kavga: 1 kişi öldü

Parkta silahlı kavga: 1 kişi öldü
Güncelleme:

İzmir'in Beydağ'ı ilçesinde bir parkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Beydağ ilçesinde bulunan Kurtuluş Parkı'nda eşi M.K'nin işlettiği seyyar pide tezgahına gelen S.K. ile burada bulunan Süleyman Sağanak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce bir kişi yaşamını yitirdi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, yanında bulunan tabancayla Sağanak'a ateş etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde vücuduna üç kurşun isabet eden Sağanak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağanak'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler ölüm park kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hükümet memurlar için ikinci zam teklifini açıkladı
Suriyeli fırıncı 9 yaşındaki çocuğu istismar etti; ilçe ayağa kalktı
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su isyan etti
Abdulkadir Selvi, İYİ Parti ve HDP'nin İmamoğlu'na ''destek'' şartını açıkladı
Organ naklinde devrim niteliğinde hamle: Domuz böbreği insan vücudunda çalıştırıldı...
Beşiktaş'ın Rashica videosu Galatasaraylıları ayağa kaldırdı
Türkiye güzeli Şevval Şahin sevgilisiyle aşka geldi
Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen Marmara depremi için tarih verdi
Ünlü şarkıcı ihanet yüzünden boşanıyor
Martı ölümlerinin sırrı çözüldü