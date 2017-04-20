Antalya'da kafede patronunu öldüren zanlı yakalandı. Yakalanan zanlı ifadesinde "Tartıştığım bulaşıkçı kadını dövdüm, patron da beni darp etmek istedi. Bir anlık sinirimle bıçağı çektim ve bıçakladım" dedi.

Antalya’da 3 gün önce çalıştığı kafeteryanın sahibini 5 bıçak darbesiyle öldüren zanlı yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde kafeterya işleten 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz, aynı kafede aşçılık yapan çalışanı 26 yaşındaki Veysel Acemoğlu tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Olaydan sonra kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlının gidebileceği her yerde arama yapan ekipler dün akşamüzeri çalışmalarından sonuç aldı. Veysel Acemoğlu, dün akşam Teomanpaşa Caddesi üzerinde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şubede ifadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlının ifadesinde "Çalıştığım yerde bulaşıkçı kadınla tartıştık. Kadını dövdüm. Mevlüt Yılmaz, gelip 'sen benim çalışanımı nasıl döversin' diyerek bana küfretti. Daha sonra beni yanındakilerle darp ettiler. Bunun üzerine ben de bir anlık sinirimle bıçağı çektim ve bıçakladım" dediği öğrenildi.