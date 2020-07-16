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  4. 16 Temmuz 2020 12:16

Pes! Bayram için getirilen kurbanlıkları çaldılar

Karaman'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bir ağıldan 75 küçükbaş hayvanı kamyonetle çalan 3 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Jandarma kamyonetin plakasından yola çıkarak suçluları ele geçirdi.

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Göztepe köyünde besicilik yapan C.K. (50), ağılındaki 75 küçükbaş hayvanın çalındığını fark edip, durumu Jandarmaya bildirdi. 

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), köy girişi ve o bölgedeki mobese ile güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, olay günü bir kamyonetin köye giriş yaptığı tespit edildi.

Kamyonetin plakasından yola çıkan jandarma, şüphelilerin B.Ö. (18), C.E. (22) ve M.B. (25) olduğunu ve çaldıkları koyunlardan 7'sini sattıklarını belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, verdikleri ifadede, küçükbaş hayvanları iki farklı ağılda sakladıklarını söyledi.Satılan 7 koyun ile diğer hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.  Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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