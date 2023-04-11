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Pes dedirten hırsızlık kamerada

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İzmir’in Torbalı ilçesinde iki şahıs, çaldıkları ile bu kadarına pes dedirtti.

İzmir’in Torbalı ilçesinde gece saatlerinde sokağa gelen iki şahıs, yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarını arabanın bagajına yükleyerek kayıplara karıştı. O anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi Doğan Bursalıoğlu Caddesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sokağa gelen 2 şahıs, yolun kenarında bulunan kaldırım taşlarını arabanın bagajına yükledi. Etrafa bakma gereği dahi duymayan şahıslar, hırsızlığın ardından geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan polis ekipleri, kayıplara karışan kaldırım hırsızlarını yakalamak için harekete geçti.

İHA

Etiketler kaldırım kaldırım taşları torbalı izmir hırsız hırsızlık
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