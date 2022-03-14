  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Pınar Gültekin cinayeti davasında tepki çeken tahliye kararı

Pınar Gültekin cinayeti davasında tepki çeken tahliye kararı

Pınar Gültekin cinayeti davasında tepki çeken tahliye kararı

Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin davada ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan A. tahliye edildi.

Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin davada ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan A.’nın tahliyesine karar verildi.
Mertcan A. hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açılmıştı. Hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeni delilerin iddianamede yer almadığı gerekçesiyle iddianameyi geri iade etmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin geri iadesine itiraz etti ve dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede gerekli delillerin bulunduğunu belirterek, dosyayı tekrar 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndererek iade kararını kaldırdı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iki dosyanın birleştirilmesine ve yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan A.’nın tahliyesine karar verdi. Mahkemenin tahliye kararında, “Sanık Mertcan A.’nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine” denildi.

 

Etiketler pınar gültekin tahliye karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tıp Bayramı'nda doktorlara sert müdahale! Taksim karıştı!
Serel Yereli yine çok cesur! Sosyal medyayı yıkıp, geçti
Bu video infial yarattı: Rusya Eyfel kulesini vurdu!
Survivor Ayşıl cesur pozlarıyla akılları aldı: Takipçi sayısı 10 kat arttı
AK Partili başkandan yurtdışına giden doktorlar için skandal öneri
Adıyaman'da şiddetli deprem
Mahsun Kırmızıgül eşini aldattı mı? ''Yasak aşk'' görüntüleri olay oldu
Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu paylaşımıyla takipçilerini kızdırdı
TOGG gümbür gümbür geliyor: Yerli otomobil ilk 10'a girdi!
Kocasına 7 milyon TL'lik lüks otomobil alan hamile kadın olay oldu