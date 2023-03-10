Pınar'ın katilinin cezası belli oldu

Muğla'da, 27 yaşındaki Pınar G.'nin katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine ise 4 yıl hapis cezası verildi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar G.'in (27) öldürülmesine ilişkin davada yerel mahkeme tarafından 23 yıl hapis cezası verilen sanık Cemal Metin A., istinafta görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Metin A. ile tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Pınar G.'in babası Sıddık G., annesi Şefika G., taraf avukatları ile temsilciler salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin A.’ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

Heyet, sanık A.’ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

A.’nın kardeşi Mertcan A.’ya da "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar G.'in 2020 yılında öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin A.'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan A.'nın kardeşi Mertcan A. ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin A.'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan A. için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

AA