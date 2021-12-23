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Pitbull dehşetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

Pitbull dehşetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te, Pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te iki Pitbull cinsi köpeğin saldırısında bir çocuğun ağır yaralanmasında 3 kişi tutuklandı.

Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." 

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Etiketler Pitbull Pitbull dehşet
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