Pitbull dehşetinde yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
Gaziantep'te, Pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te iki Pitbull cinsi köpeğin saldırısında bir çocuğun ağır yaralanmasında 3 kişi tutuklandı.
Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."
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