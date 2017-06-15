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  4. 15 Haziran 2017 23:38

PKK'lı teröristler karakola saldırdı !

Tunceli'de bir köyün jandarma karakoluna saldıran teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

PKK'lı teröristler karakola saldırdı !
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Tunceli il merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karşılar Köyü jandarma karakoluna saldıran bir grup PKK'lı teröriste karakolda bulunan askerler karşılık verdi. Çıkan çatışmanın ardından PKK'lı teröristler kaçerken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karşılar köyü Jandarma Karakolu'na bugün öğlen saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarlar saldırı düzenlendi. Karakolda bulunan askerler karşılık verince yaklaşık 10 dakika süren bir çatışma çıktı. Çatışmanın ardından PKK'lı teröristler bölgeden uzaklaştı. Bölgeye sevk edilen İHA'larla takibe alınan PKK'lıların kaçış güzergahları havan ve fırtına obüsleriyle ateş altına alınırken, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

PKK'lı teröristlerin karakol saldırısında herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, çatışma sırasında yakından geçen Tunceli-Ovacık karayolu sivillerin zarar görmemesi için iki saat trafiğe kapatıldı.

DHA

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