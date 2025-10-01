Polise ''evde ölü buldum'' demişti, katil kendisi çıktı!

İstanbul Bahçelievler’de ağabeyini uyurken çekiçle öldüren ve polisi arayarak, "Evde ölü buldum" diyen sanığın yargılandığı davada sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi, 27 Ekim 2024 tarihinde, polise giderek ağabeyi K.C. (53) hakkında "Abim evde ölü bulundu" şeklinde ihbar yapıp, polis ekiplerince, binaya veya eve giren kimsenin olmadığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alınarak, karakolda ağabeyi ile arasında miras nedeniyle sorun yaşadığını ve olay günü ağabeyini uyurken çekiç ile öldürdüğünü itiraf eden H.C.’ın (43) davası görüldü. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.C. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca, maktul K.C.’ın biyolojik kızı olduğu iddia edilen Zeynep Sude K. da duruşmaya katılma talebinde bulundu. Öte yandan K.C.’ın eski nişanlısı Emine K., ‘tanık’ sıfatıyla duruşmada yer aldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, meydana gelen olayda maktulün kafa bütünlüğünün bozulduğunun gözlemlendiğini, sanığın aşamalarda farklı farklı ifadeler verdiğini, tüm dosya kapsamında sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Öte yandan Cumhuriyet Savcısı, sanık H.C. hakkında ‘üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"Olaydan önceki gün sanık yanıma gelip, ‘abimi öldüreceğim’ dedi"

K.C.’ın eski nişanlısı E.K. ‘tanık’ sıfatıyla verdiği beyanında, "Yıllar önce Kenan’la nişanlandık. Nişan sonrası henüz nikah kıyılmadan bir çocuğumuz oldu. Kenan’ı en son 23 yıl önce kızımız için buluştuğumuz bir parkta buluştuğumuzda gördüm. Benim kızım engelli, sanık daha öncelerde bu cinayeti benim işlediğimi söylemiştir ancak bu doğru değildir. Kızıma zarar verecek bir şey yapmam" diye konuştu.

Bir diğer tanık B.M. ise beyanında, "Sanığı mahalleden tanıyorum. Olaydan önceki gün sanık yanıma gelip, ‘ağabeyimi öldüreceğim’ dedi ve benden yardım istedi. Ben de kendisine yardım etmeyeceğimi söyledim" dedi.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.C.’ın tutukluluk halinin devamına ve açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, K.C. ‘şüpheli’ hayatını kaybeden H.C. ise ‘maktul’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 27 Ekim 2024'te H.C.'ın polis merkezine giderek, ağabeyi K.C.'ın evlerine geldikten sonra vefat ettiği şeklinde ihbarda bulunduğu, bunun üzerine polis ekiplerinin adrese gittiği aktarıldı. Eve giden polislerin, kafasında darbe izleri olan K.C.'ı, odadaki yatakta uzanmış halde ölü olarak buldukları, etrafta kafatası, doku parçaları ve duvarlara kadar bulaşan kan izleriyle karşılaştığının belirtildiği iddianamede, maktulün kafa bölgesinin fiziki bütünlüğünü kaybettiğinin gözlemlendiği de yer aldı.

Apartmana giriş yapan, başka kimsenin tespit edilemediği belirtildi

H.C.'ın ihbarında olay anlatım örgüsüne göre, olayın yaşanması için maktulün ya evde geçirdiği bir rahatsızlık neticesinde ya da dışarıdayken uğradığı fiziki bir müdahalenin devamında eve gelerek vefat edebileceği, cinayetin evin içerisinde gerçekleştiğinin değerlendirildiği ve bu yönde araştırma yapıldığı iddianamede vurgulandı.

Kolluk kuvvetlerince yapılan kamera araştırmalarına da yer verilen iddianamede, olayın öncesinde ya da sonrasında maktul K.C.'ın bulunduğu apartmana giriş yapan, olayla alakası olabileceği düşünülen başka kimsenin tespit edilemediği, bu gerekçelerle kuşkuların ihbarda bulunan sanık üzerinde yoğunlaştığı bilgisine yer verildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

İddianamede, şüpheli H.C.'ın ağabeyi K.C.'ı soruşturma aşamasında ele geçirilemeyen sert bir cisimle kafa bölgesine vurup, ezerek yaşamına son verdiği aktarıldı. H.C. hakkında, ‘üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İHA