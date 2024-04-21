Polise silah çekip tehdit eden belediye yetkilisi tutuklandı

Adana'da polisin uygulamasından kaçıp, kovalamaca sonucu yakalanan kamyonetteki Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü S.Ş. (45), ekiplere silah çekip ''Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim'' diyerek tehdit etti. 3 kişi gözaltına alınırken, araçta 28 gram bonzai ele geçirildi.

Olay, 20 Nisan’da saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, kamyoneti durdurmak istedi. Sürücü ihtara uymadı, kamyonet, yaklaşık 1 kilometrelik takip sonucu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri tarafından önü kesilerek durdurdu. Seyhan Belediyesi tarafından kiralık olarak kullanıldığı belirlenen kamyonetteki 3 şüpheliye, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmak istendi. Polise direnip, hakaret eden şüpheliler biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

SÜRÜCÜ İNFAZ KORUMA MEMURU

Ekiplerin yaptığı GBT sorgusunda sürücünün cezaevi infaz koruma memuru M.A.Ş., yanındakilerin ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından kaydı bulunan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü S.Ş. ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan A.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden S.Ş., polise tokat atmak isteyip, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek tehdit etti. Şüpheli tekrar etkisiz hale getirilerek, elindeki tabanca alındı. Bu sırada A. B. ise koşarak kaçmak istedi, bölgeye takviye olarak çağrılan ekipler tarafından yakalandı.

ARKA KOLTUKTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüpheliler gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Araçta arama yapan ekipler, arka koltukta 28 gram bonzai ele geçirdi. S.Ş.'ın namlusunda 1, şarjöründe 15 fişek bulunan tabancasına ise el konuldu. Sürücü M.A. Ş.’ye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulanırken, kamyonet de yediemin otoparkına çekildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. Ş. ile A. B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

DHA