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  4. 03 Şubat 2021 18:34

Pozantı-Ankara otoyolunda kaza: Ölü ve yaralılar var!

Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Pozantı-Ankara otoyolunda kaza: Ölü ve yaralılar var!
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Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde çarpıştı. Kazada, Nurettin Koçyiğit yaşamını yitirdi, aynı aileden Zekiye, Nuray, Binali ve Ferit Koçyiğit ile diğer araçta bulunan Ayşe, Muhammed ve Mehmet Cengiz Gergin yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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