Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara depremi için tarih verdi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Marmara’daki olası deprem için uyarılarda bulundu. Ercan, olası Marmara depreminin 2045'e kadar zamanı olabileceğini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından Ece Üner’in sunduğu tv100 deprem özel yayınına konuk olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyarılarda bulundu. Ercan, “Adıyaman’ın Arap Kalkanı’ndan çekinmeye başladım. Oradan Çüngüş’e, Gerger’e doğru gidiş başladı. Eğer o gidiş sürerse oralarda bir şeyler yapabilir. Diyarbakır’ın kuzeyinde gerginlik boşalmaları var. Lice büyük depremler üretebilir” dedi.

Övgün Ahmet Ercan Marmara depremi için “Marmara’da deprem için çok çok erken. Marmara şu anda çok yorgun bir boksör gibi. Çok dinlenip gücünü yeniden toplaması için gereken zaman en azından 2045’e kadar. Gücünü toplama olayı 2075 hatta 2150 yılına kadar gecikme olasılığı var.” dedi.