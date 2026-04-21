Rize'de arı sokması can aldı
Rize’nin Çayeli ilçesinde arı kovanlarına bakım yapan 70 yaşındaki İ.A., boğazından arı sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün sabah saatlerinde, ilçenin Küçüktaşhane Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında bulunan kovanları açıp bakım yapan İ.A.'ı boğazından arı soktu. Kısa sürede fenalaşan A.'nın yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İ.A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
DHA
