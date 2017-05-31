SON DAKİKA
İSTANBUL BOĞAZI'NDA TÜM SEFERLER İPTAL
İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçiyor ! Seferler iptal
İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçiyor ! Seferler iptal
Başbakan Yıldırım'dan öğretmen adaylarına müjde
Başbakan Yıldırım'dan öğretmen adaylarına müjde
Trump ''cepten arayın'' dedi, ortalık sallandı !
Trump ''cepten arayın'' dedi, ortalık sallandı !
Feci olay ! Gece kulübünde parmağı koptu
Feci olay ! Gece kulübünde parmağı koptu
Survivor'da şok ! Ağlaya ağlaya adaya veda etti
Survivor'da şok ! Ağlaya ağlaya adaya veda etti
Bir dönem çok tartışılmıştı... Topkapı'ya yoğun bakım
Bir dönem çok tartışılmıştı... Topkapı'ya yoğun bakım
Ve düğmeye basıldı ! Pasaportlar değişiyor
Ve düğmeye basıldı ! Pasaportlar değişiyor
İnlerine girdik ! Çok sayıda silah ele geçirildi
İnlerine girdik ! Çok sayıda silah ele geçirildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 31 Mayıs 2017 07:30

Röntgenciye şok ceza

Atatürk Havalimanı'nda kadınlar tuvaletinde röntgencilik yapan 23 yaşındaki İ.E.'ye sadece 6 bin TL para cezası verildi.

Röntgenciye şok ceza
A+ A-

Atatürk Havalimanı’ndaki metro katında kadınlar tuvaletine girerek yan kabindeki P.G.’yi izleyen işçi İ.E. (23), 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı 6 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; 3 Mayıs 2016’da meydana gelen olayda İ.E. suçunu kabul ederek “Şeytana uydum, bir anlık gaflete düşerek bakmak istedim. Özür dilerim” demiş ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istemiyle Bakırköy 45’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. 

 
 

Hürriyet

röntgen , sapık , dikizlemek , istanbul atatürk havalimanı