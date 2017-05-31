Röntgenciye şok ceza

Atatürk Havalimanı’ndaki metro katında kadınlar tuvaletine girerek yan kabindeki P.G.’yi izleyen işçi İ.E. (23), 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı 6 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; 3 Mayıs 2016’da meydana gelen olayda İ.E. suçunu kabul ederek “Şeytana uydum, bir anlık gaflete düşerek bakmak istedim. Özür dilerim” demiş ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istemiyle Bakırköy 45’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.



