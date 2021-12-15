Sahte içki can almaya devam ediyor: Ölüm sayısı 22'ye yükseldi

Sahte içki can almaya devam ederken, Sivas'ın Zara ilçesinden gelen acı haberle ilçede ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Son üç günde Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'da sahte içki nedeniyle can verenleri sayısı 12 oldu.

Son günlerde sahte içki belası yine hortlarken peş peşe ölüm haberler i de geliyor. Bugün sahte içki nedeniyle Esenyurt, Nizip ve Mut'ta toplam 10 kişi yaşamını yitirdi.

ESENYURT'TA ÖLENLERİN SAYISI TOPLAMDA 7 OLDU

Bugün, Esenyurt'ta sahte içkiden bugün de 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Dün sahte içkiden yaşamını yitiren Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov'la birlikte Esenyurt'ta ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

NİZİP'TE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Nizip ilçesinden sahte alkolden zehirlenmeye bağlı farklı olaylarda 10 kişi zehirlenerek Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahıslardan 3'ü hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

MUT'TA BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mut'a bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan ertesi gün Ali Eser'den haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'ın arından bir kötü haber de Mersin'in Mut ilçesinden geldi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 13'e çıkarken sahte içki vakasının görüldüğü il sayısı ise 7'ye yükseldi.

85 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde başlatılan "Zehir" operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 adet etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, bin 168 şişe alkol aroması ele geçirildi. Bunlara bağlı 13 adet yasadışı alkol imalathanesi deşifre edildi ve 85 şahıs gözaltına alındı.