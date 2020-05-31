Sakarya'da kanlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, dün gece, ilçeye bağlı Şerbetpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz T. ve akrabaları, İshak K. ile oğlu Şuayip K.’nin yaşadığı eve geldi. T. ve bazı akrabaları, iddiaya göre, baba ile oğlunu bilinmeyen nedenle dövmeye başladı. Bunun üzerine İshak K. ve Şuayip K., silahlarını çekerek, ateş etmeye başladı. Başına ve vücuduna mermilerin isabet ettiği Cengiz T., yaşamını yitirirken, akrabası Erkan T. ise ayağından yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralı Erkan T. ile aldıkları darbelerle yaralanan İshak K. ve Şuayip K., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









