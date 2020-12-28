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  4. 28 Aralık 2020 21:13

Sakarya'da sahte içki bir can daha aldı!

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sahte rakı içen 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sakarya'da sahte içki bir can daha aldı!
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Kocaali ilçesinde dün gece kendi ürettikleri sahte rakıdan içen Dilaver Gül ve Bekir Y. fenalaşınca yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dilaver Gül doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bekir Y. ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
 
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'DA DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 19 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 6'sı hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı.

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