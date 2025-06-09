  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bayramda yollar yine kan gölü: Onlarca ölü, binlerce yaralı var

Bayramda yollar yine kan gölü: Onlarca ölü, binlerce yaralı var

Bayramda yollar yine kan gölü: Onlarca ölü, binlerce yaralı var
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen kazalarda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 817 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (arefe, cuma, cumartesi ve pazar) 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı. Yolların kuralı olur, kralı olmaz. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hız yapma! Sevdiklerin seni bekliyor. Bir anlık hız, bir ömürlük pişmanlık. Yaşama tutun" dedi.

'1 MİLYON 912 BİN ARAÇ DENETLENDİ'

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nda emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram Tatilinin ilk 4 gününde trafik ekiplerimizce; 1 milyon 912 bin 720 araç denetlendi. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın" açıklamasında vulundu. 

text-ad
Etiketler kurban bayramı tatili trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış geri dönüyor Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış geri dönüyor UEFA Uluslar Ligi'nde nefes kesen final! UEFA Uluslar Ligi'nde nefes kesen final! Boşanmak isteyen öğretmenin hayatı kabusa döndü Boşanmak isteyen öğretmenin hayatı kabusa döndü Mantar toplarken kayboldu, acı haber geldi Mantar toplarken kayboldu, acı haber geldi Ferdi Zeyrek'in ağır yaralandığı olayda bilirkişi raporu çıktı Ferdi Zeyrek'in ağır yaralandığı olayda bilirkişi raporu çıktı Şafak Sezer'den CZN Burak'a soğuk duş! Şafak Sezer'den CZN Burak'a soğuk duş! AK Partili Külünk, Abdullah Gül'e böyle seslendi: ''Erdoğan'a karşı düello istiyorsan...'' AK Partili Külünk, Abdullah Gül'e böyle seslendi: ''Erdoğan'a karşı düello istiyorsan...'' Ali Koç'tan sert sözler: ''Aşağılık, ciğeri beş para etmez insanlar...'' Ali Koç'tan sert sözler: ''Aşağılık, ciğeri beş para etmez insanlar...'' Gidecek mi, kalacak mı derken... Victor Osimhen tercihini yaptı! Gidecek mi, kalacak mı derken... Victor Osimhen tercihini yaptı! Polis şüphe üzerine durdurdu, telefonundan çıkan video şoke etti Polis şüphe üzerine durdurdu, telefonundan çıkan video şoke etti
Emekli ve memurların yeni zam tablosu ortaya çıktı! 3 ihtimal var Emekli ve memurların yeni zam tablosu ortaya çıktı! 3 ihtimal var Sokak ortasında kanlı kavga: 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Sokak ortasında kanlı kavga: 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Şehit polis soruşturmasından Turbo Turabi çıktı! Şehit polis soruşturmasından Turbo Turabi çıktı! İsrail ordusundan Türklerin de bulunduğu gemiye baskın! İsrail ordusundan Türklerin de bulunduğu gemiye baskın! Türkiye'de yılan saldırısı bir can daha aldı Türkiye'de yılan saldırısı bir can daha aldı Tekne turunda tatilcilere büyük sürpriz! Tekne turunda tatilcilere büyük sürpriz! Zenginler servetine servet kattı: Paranın yüzde 78'i 2.1 milyon kişinin elinde! Zenginler servetine servet kattı: Paranın yüzde 78'i 2.1 milyon kişinin elinde! Osimhen'den ret yiyen Al-Hilal Fenerbahçeli yıldızı listeye aldı Osimhen'den ret yiyen Al-Hilal Fenerbahçeli yıldızı listeye aldı Son ankette çarpıcı fark! Erdoğan zirveyi kaybetti Son ankette çarpıcı fark! Erdoğan zirveyi kaybetti