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  4. 14 Şubat 2021 10:20

Samsun'da dehşet! İki çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı mühendis eşi tarafından boğazından bıçaklanan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da dehşet! İki çocuk annesi eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü
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Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapan Mihrican E. (46) ile mühendis olan eşi Oğuz Kağan E. (51) arasında Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz Kağan E, eşini boğazından bıçakladıktan sonra 112'yi arayarak olayı haber verdi.
Ardından babaannesinin yanında kalan lise son sınıf öğrencisi oğlunun yanına giden Oğuz Kağan E, olayı anlattıktan sonra tekrar evine dönerken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Mihrican E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin İstanbul'daki bir üniversitenin tıp fakültesi bölümünde öğrenim gören bir kızları da olduğu öğrenildi.

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