Saplantılı aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da bir kişi, takıntılı olduğu genç kızın erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Genç kız ise bacağından yaralandı.

Adana'da 17 yaşındaki Muhammet Yasir Y. kız arkadaşı ile buluşmak için dışarı çıktı.

İki genç yürürken 17 yaşındaki A.Y. çiftin önünü kesti.

İki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, Muhammet Yasir Y.'ye bıçakla saldırdı.

Kalbinden yaralanan Y. hayatını kaybetti.

Muhammet Yasir Y.'nin kız arkadaşı da saldırıda bacağından bıçaklandı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay sonrası saldırgan kaçmaya çalıştı. Ancak çevredekiler engel oldu. Polis saldırganı gözaltına aldı. Aile zanlının cezalandırılmasını istiyor.

Baba Y., "Ne demekmiş cana kıymak. Ne demek beni hayatımdan kopartmak. Benim yeşil gözlü sırma saçlımı nasıl benden aldılar. Bir adalet varsa adalet konuşsun evladıma kıyanlar en ağır cezayla cezalandırılsın" dedi.

AA