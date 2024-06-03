En düşük emekli maaşı için 3 farklı tahmin belli oldu

TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları öncesinde ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon tahminleri belli olurken, milyonlarca emekli için de 3 farklı maaş zammı tahmini açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda mayıs ayında enflasyonun pik yapacağı ve sonraki aylarda düşüşe geçeceği belirtilmişti. Mayıs enflasyonunun ardından 3 Temmuz tarihinde de haziran ayı enflasyonu belli olacak. Bu iki enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları da netleşmiş olacak.

Konuyla ilgili 3 uzman isim de Milliyet'e tahminlerini açıkladı:

Ahmet Kurtuluş: Yüzde 25-30 bandında olacak

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, tahminini şöyle anlattı:

“Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. 4 aylık enflasyon verisi 18.72 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyonunun yüksek beklendiğini belirtti. Bakan Şimşek, haziran ayı ile birlikte enflasyonda hissedilir ölçüde düşüş yaşanacağını söyledi.

Tüm bunları değerlendirdiğimizde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 25 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Emekli maaşlarına yüzde 25 enflasyon farkı verilecektir veya yüzde 5 ilave refah payı ile birlikte yüzde 30 zam yapılabilir. Artış oranı yüzde 25-30 bandında olacaktır.

En düşük emekli maaşına ise bu oran civarında bir yansıma olacaktır. Ben en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinden 12 bin 500 TL’ye çıkacağını değerlendiriyorum."

Ekonomist Muhammet Bayram'dan yüzde 50 beklentisi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram ise şunları söyledi:

“Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde. Bir hayli düşük kaldığını görebiliyoruz. En düşük emekli maaşına yüzde 30 değil de daha fazla bir oranda zam yapılacağını düşünüyorum. Benim tahminim en düşük emekli maaşına yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL seviyesinde belirlenmesidir.

EYT ile birlikte emeklilik sisteminin dengesi bozuldu. Normalde 1 çalışanın 3 emekliyi finanse etmesi gerekirken, 1 çalışan 1.5 emekliyi finanse ediyor. Bu Hazineye ciddi bir yüktür. Devletimiz her zaman emeklilere enflasyondan daha fazla artış yaptı.

Bu sene sonu itibarıyla emeklilere refah payı artışı öngörmüyorum. Ancak ara dönemde emeklilere bir refah payı artışı yapılacaktır.

10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükseltilirse 17 bin TL olan asgari ücretle aradaki makas kapanacaktır.”

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 25,46

“Emekli maaş farkları yasal olarak enflasyon verisi üzerinden hesaplanıyor. Burada 4 aylık ocak-nisan enflasyon verisi %18,72 olarak açıklandı. Yeni dönem emekli maaşlarının belli olması için mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. Tam net tarih verilmesi gerekirse TÜİK, 3 Temmuz saat 10.00’da haziran ayı enflasyonunu açıklayacak.

Burada tahminler üzerinden ilerlersek mayıs ayında yayınlanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi toplu sonuçlarına göre mayıs ayında enflasyonun yüzde 3,04, haziran ayında ise yüzde 2,56 olarak belirleneceği tahmin edilmektedir. Bu veriler ışığında ocak-haziran dönemi enflasyon tahmini yüzde 25,46 olarak hesaplanmaktadır.

İşte buradaki yüzde 25,46’lık veri SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek maaş farklarını temsil etmektedir. Emekli Sandığı emeklilerine ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 20 oranında zam açıklanacağını tahmin etmekteyim.

Burada yapılacak olan refah payı beklentisi ile alakalı muhtemel olarak geçmiş dönem zamlarına bakıldığı takdirde bütün emeklilerimize eşit zam verildiğini geçmiş dönemlerde gözlemlemekteyiz. Yani bütün emeklilere yüzde 25,46 zam verileceği ekstra olarak yüzde 5 ile 10 arası refah payı verilmesi gündemde olabilir.

Yapılacak olan zamlar kök aylıklara geldiğinden dolayı bazı emeklilerimiz buradaki artıştan tam olarak faydalanamayacağı için, olasılıklar dahilinde en düşün taban aylık dediğimiz 10 bin TL’lik rakamın 12 bin 500 ile 15 bin arasında bir rakama getirileceğini düşünmekteyim.”