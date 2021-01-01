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  4. 01 Ocak 2021 19:37

Şaşkına çeviren olay! Yılbaşı pastasından bakın ne çıktı?

Sinop’ta yılbaşı kutlamak için alınan pastadan çıkan altının pastanın alındığı pastanenin şanslı müşterileri için koyduğu yılbaşı hediyesi olduğu ortaya çıktı.

Şaşkına çeviren olay! Yılbaşı pastasından bakın ne çıktı?
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Sinop’ta yaşayan Seçkin Baş yeni yıl için bir pastaneden pasta satın aldı. Pastanın kesilmesinin ardından içinden yaklaşık 113 TL değerindeki 0,25 gram altın çıktı. Altını görünce şaşıran Baş, pastane sahibini arayarak gerçeği anladı. İşletme sahiplerinin şanslı müşterileri için bazı pastaların içine altın koyduğu öğrenildi.

'ALTIN ÇIKINCA ŞAŞIRDIM'
Bebeklerinin uğurlu geldiğini düşündüğünü belirten Seçkin Baş, “Evde eşim ve çocuğum için pasta almıştım, kampanyadan da haberim yoktu. Pastayı kestiğimizde içinden altın çıkınca şaşırdım. Bu altın bebeğimin uğuru olsa gerek. Yeni yıla bu sevinçle girdik” dedi.

16 yıllık pastane işletmecisi Ahmet Kargı ise, “Yeni yıla giriş yaparken herkes evinde bir pastayla kutlamasını yapıyor. Kutlamasını yaparken en azından küçükte olsa bir hediye de biz vermek istedik. İstediğimiz şekilde altın hediyelerimiz yerlerine ulaştığı için mutluyuz. İnsanlara küçükte olsa bir ikramiye olarak hediyesini dağıtmış olduk. Toplamda bir tane 0.25, bir tane yarım gram, bir tane 1 gram, bir tane de çeyrek altın olarak toplam dört hediyemizi Sinop halkına sunduk. Dün pastaya muhteşem bir talep vardı. İnsanlar yılın son gününde 2021 yılını karşılamak üzere umutla pastalarını aldılar. Ortalama bir haftalık pasta satışımızı bir gecede karşıladık” diye konuştu.

yılbaşı , altın , pasta
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