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  4. 09 Mayıs 2017 12:18

Şemdinli'de patlama: 3 asker yaralandı

Şemdinli'de yapılan mayın araması sırasında el yapılı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri ağır 3 asker yaralandı.

Şemdinli'de patlama: 3 asker yaralandı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle: ""09 Mayıs 2017 tarihinde saat 06.00 sularında 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından, Hakkâri/Şemdinli İran hudut hattında icra edilen operasyonda Mayın-EYP araması esnasında BTÖ tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda biri ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımız derhal Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Meydana gelen olayda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

 
 

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